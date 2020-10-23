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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Hasan Ali ve Chadli şüpheli...

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Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Hasan Ali ve Chadli şüpheli...
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli takım, 6. haftaya 4 puan ve averajla 20. sırada giriyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

Fatih Demireli: Başakşehir ne olursa olsun iyi bir sınav verdi!Alman futbolunu yakından takip eden gazeteci Fatih Demireli, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig 2-0 kaybettiği maçı Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya değerlendirdi. Avrupa ekipleri ile olan makasın çok açıldığını ifade eden Demireli, mağlubiyete rağmen temsilcimizin iyi bir sınav verdiğini belirtti. Fatih Demireli merak konusu olan Sörloth’un süre almaması, Nagelsmann’ın Başakşehir’e olan övgüleri ve Alman ekibinden öne çıkan noktalara da değindi.
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Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Nacer Chadli'nin bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği maç günü belli olacak.

Sakatlığı süren Okechukwu Azubuike ise bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

 

Başakşehirin konuğu Antalyaspor Hasan Ali ve Chadli şüpheli...

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