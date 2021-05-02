MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'in konuğu Ankaragücü
GeriFutbol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Başakşehir'in konuğu Ankaragücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'in konuğu Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde son üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan ev sahibi Medipol Başakşehir, 40 puana sahip. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü'nün ise 38 puanı bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de kart cezalıları Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehirden ayrılan Demba Badan flaş Beşiktaş paylaşımı
Başakşehir'den ayrılan Demba Ba'dan flaş Beşiktaş paylaşımı!

Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak.

Fredrik Gulbrandsen'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

- Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu üç oyuncu, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

 

Başakşehirin konuğu Ankaragücü

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi