Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Rams Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

TSİ 15.30'da başlayan kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

FC Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D)

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.