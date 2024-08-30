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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Konferans Ligi#Rakipler
Başakşehirin Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 15:55

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım Rams Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Rams Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

TSİ 15.30'da başlayan kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

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İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

FC Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D)

 

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

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#Başakşehir#Konferans Ligi#Rakipler

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