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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! La Fiorita'yı elerse...

Güncelleme Tarihi:

#Konferans Ligi#Başakşehir#Sporanasayfa
Başakşehirin Konferans Ligindeki muhtemel rakibi belli oldu La Fioritayı elerse...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 16:21

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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 UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

RAMS Başakşehir San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Sporanasayfa

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