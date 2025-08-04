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Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Kura Çekimi
Başakşehirin Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 15:10

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Başakşehir, 3. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Viking FK'yı elemesi durumunda play-off turunda Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Viking FK ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Turuncu-lacivertliler, play-off turuna yükselmesi halinde Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

PLAY-OFF TURUNDA MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Kura Çekimi

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