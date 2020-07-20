Başakşehir'in kasasına tam 413 milyon TL girecek

Lider Medipol Başakşehir, dün akşam HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak hem 3 senedir kıyısına kadar gelip elinden kaçırdığı şampiyonluğa ulaştı hem de 413 milyon TL’ye yaklaşan önemli bir gelirin sahibi olmayı da garantiledi. Süper Lig’deki 20 galibiyet ve 9 beraberlikle elde ettiği başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL’yi (Kasımpaşa’yı da yenerse 145 milyon TL’yi geçecek) kasasına koyacak olan turuncu lacivertli takım, halen yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

Ayak bastı parası 15.2 milyon Euro

Lig yarışında ipi önde göğüslemeyi garantileyerek Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Başakşehir ayak bastı parası olarak 15.2 milyon Euro alacak. Yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan kasasına girecek rakam yaklaşık 20 milyon Euro’yu (156 milyon TL bulacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi’nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi’nde (galibiyet 2.7 milyon Euro, beraberlik 900 bin Euro) kazanacağı her puana karşılık UEFA’dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek. Ayrıca bu rakamlara sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.