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Başakşehir'in golcüsü Okaka açıkladı! 'Fatih Terim efsane, Emre Belözoğlu'na hayrandım'

#Okaka#Başakşehir#Fatih Terim
Başakşehirin golcüsü Okaka açıkladı Fatih Terim efsane, Emre Belözoğluna hayrandım

Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Mario Balotelli hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

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Başakşehir'in İtalyan yıldızı Stefano Okaka, yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Okaka'nın öne çıkan açıklamaları;

Transfer süreci çok iyi, çok profesyonel geçti. Takıma yaklaşık 1 ay önce katıldım. Oynamaya başladığım süre içerisinde de gol yollarında etkili işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak adına benim için çok olumluydu.

TERİM BİR EFSANE

Öncelikle sayın Fatih Terim ile başlamak istiyorum. Kendisi Türkiye'de efsane bir antrenör. Türkiye'yi ve Türk antrenörlüğünü İtalya'da çok iyi temsil etti.

GALATASARAY'A İSTEMİŞTİ

Kendisi beni uzun yıllar takip etti, Galatasaray'a da transfer etme isteği vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bilindiği gibi şu anda Başakşehir forması giyiyorum. Benim için ismimin geçmesi onur verici. Terim, çok üst düzey bir antrenör.

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehirde ilk antrenmanına çıktı

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EMRE BELÖZOIĞLU'NA HAYRANDIM

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Emre Belözoğlu, henüz 2-3 gün geçmesine rağmen çok muazzam bir mentalite aşıladı bize. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu efsane bir isim olarak adlandırabilirim. O Inter'de oynadığı zamanlar ben gençtim ve ona hayran kalıyordum.

BALOTELLI BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ

Onun yaşındaki bir insan için böyle bir performans göstermesi muazzam bir iş. Dünya futbolunda çok iyi işler çıkarmış bir isim. Bu şekilde devam etmesi de onun için en büyük arzularımdan bir tanesi

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#Okaka#Başakşehir#Fatih Terim