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GeriFutbol Başakşehir'in golcüleri Aleksic ve Demba Ba'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

Başakşehir'in golcüleri Aleksic ve Demba Ba'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

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Başakşehir'in golcüleri Aleksic ve Demba Ba'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de golcüler Demba Ba ve Danijel Aleksic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in golünü atan Aleksic: "Sonuçta rakibimiz Galatasaray'dı ve iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda top onlardaydı ancak sonradan durumu dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak 1-1 adil bir sonuç oldu. Hakem bize çok rahat kart gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli." diye konuştu.

"CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMAZSAK..."

Demba Ba ise; "Zor bir maçtı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Önümüzde uzun bir yol ve alınacak çok puan var. Çalışmaya devam edip maçlarımızı kazanmalıyız." Lig daha bitmedi, şu anda lider durumdayız ama bitmiş bir şey yok. Önümüzde çok maç var. Konsantre olup ciddiyeti elden bırakmazsak şampiyon olabiliriz." dedi.

Başakşehirin golcüleri Aleksic ve Demba Badan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

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