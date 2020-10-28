Başakşehir'in Devler Ligi'nde konuğu PSG! Öne çıkan iddaa tercihi ise...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- RB Leipzig'e 2-0 kaybeden Başakşehir, geçtiğimiz hafta sonu Antalyaspor'u farklı geçerek morallendi.

- Junior Caiçara ve Nacer Chadli'den faydalanamayacak olan TD Okan Buruk, hiçbir takımın yenilmez olmadığını belirtip; "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız..." dedi.

- Süper Lig'de çift forvetle oynayan Başakşehir, Enzo Crivelli'yi kesip Demba Ba'nın arkasına Giuliano'yu yerleştirerek maça başlayabilir. Hasan Ali Kaldırım da iyileşti, ilk 11'de görürsek şaşırmayalım.

PARIS ST GERMAIN

- Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan PSG, bu sezona ise Manchester United yenilgisiyle başladı.

- Fransız ekip İstanbul'a gelirken Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Marco Verratti'yi Paris'te bıraktı.

- TD Thomas Tuchel'in hücum hattında "Angel Di Maria, Neymar & Kylian Mbappe" yer alacak.

- Alman teknik adam, "Manchester United yenilgisini unutturmak için Başakşehir'i yenmeliyiz. Daha iyisini yapıp kazanacağımıza inanıyorum..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir evinde oynadığı son 4 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı. (1 mağlubiyet)

- PSG, Türk takımlarına karşı çıktığı son 5 maçtan 4 galibiyet çıkardı ve hiç yenilmedi. (1 beraberlik)

- PSG, 2004/05'ten bu yana hiçbir Şampiyonlar Ligi sezonuna üst üste 2 yenilgiyle başlamıyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu!

%53'lük kesim Fransız devinin ülkemizden 3 puanla ayrılan taraf olacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

PSG geçtiğimiz sezon bir diğer temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşmıştı...