Başakşehir'i yıkan golcü Gift Orban: "Ben golcüyüm, görevim gol atmak"

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Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.

Orban, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasının ise kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.