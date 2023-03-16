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Başakşehir'i yıkan golcü Gift Orban: "Ben golcüyüm, görevim gol atmak"

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Gift Orban
Başakşehiri yıkan golcü Gift Orban: Ben golcüyüm, görevim gol atmak
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 10:15

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent’e sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa Konferans Ligi’ne veda etti. Karşılaşmada 3 dakikada 3 gol atarak Avrupa’da kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yaparak tarihe geçen Nijeryalı Gift Orban basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

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Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.

Başakşehiri yıkan golcü Gift Orban: Ben golcüyüm, görevim gol atmak


Orban, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasının ise kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Gift Orban

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