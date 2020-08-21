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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Başakşehir'e yeni forma sponsoru

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Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu.

Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

Başakşehire yeni forma sponsoru

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