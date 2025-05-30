Başakşehir'e Piatek piyangosu!

Haberin Devamı

Rams Başakşehir’in Temmuz 2023’te transfer ettiği Krzystof Piatek, kulüp tarihinin en kârlı yatırımı oldu. Hertha Berlin Kulübü ile sözleşmesinin bitmesi sonrası bedelsiz olarak kadroya katılan Polonyalı santrforun, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Katar’ın Al Duhail takımına transfer olması artık an meselesi... Piatek’in transferiyle açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Katar’ın Al-Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz” dedi.

PENALTILARI KAÇIRMASA OSIMHEN'İ GEÇEBİLİRDİ

29 yaşındaki futbolcunun Başakşehir’de çizdiği ilginç grafiğe dikkat çeken Gümüşdağ, “Piatek ilk 12 haftada gol atmadı. Çağdaş Atan hocaya neden gol atamadığını sorduğumda, ‘Ketçap gibi, gelmeye başlayınca durmaz’ dedi. Bu sezon 48 maçta 31 gol attı. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek’i alırken ‘Buradan transfer çıkarırız’ dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Galatasaraylı Osimhen’i geçebilirdi” diye konuştu.

Haberin Devamı

AL SADD DA TALİP OLMUŞTU

Bu sezon Başakşehir’de sergilediği performansla çok sayıda kulübün transfer listesine giren Krzystof Piatek’e, Katar’ın bir başka önemli kulübü Al Sadd da talip olmuştu. Turuncu lacivertli formayla iki sezonda toplam 84 resmi maç oynayan Piatek, 46 gol attı, 6 da asist yaptı. Polonyalı futbolcu bu sezon 9 kez penaltı kullanırken, bunların 3’ünü kaçırdı.