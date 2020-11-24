Başakşehir'e Mert Günok müjdesi! Manchester United'ın galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

MANCHESTER UNITED

- Milli ara öncesinde Everton'ı deviren Manchester United, ara dönüşünde de West Brom engelini geçti ve sezona kötü başladığı Premier Lig'de 10. sıraya kadar tırmandı.

- Şampiyonlar Ligi'ne ise PSG ve RB Leipzig galibiyetleriyle giriş yapmışlardı ancak İstanbul'da, temsilcimiz Başakşehir karşısında 2-1 kaybedip 3 maç sonunda H Grubu'nda kartların yeniden dağıtılmasına vesile oldular.

- Takımda Luke Shaw ve Phil Jones sakat. Jesse Lingard koronavirüs karantinasına. Paul Pogba'nın durumu ise maç saati netleşecek.

- İstanbul'da eldivenler Dean Henderson'daydı, ligdeki son maçta ise David De Gea forma giydi. Kale konusunda tercih de maç saati belli olacak. Edinson Cavani ilk kez ilk 11'de başlayabilir.

BAŞAKŞEHİR

- PSG ve RB Leipzig yenilgilerine rağmen Süper Lig'de firesiz ilerleyen Başakşehir, Mert Günok ile Danijel Aleksic'ten faydalanamadığı Beşiktaş mücadelesini 3-2 kaybetti ve galibiyet serisi sona erdi.

- İngiltere yolculuğu öncesi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi!

- UEFA'nın yaptığı koronavirüs testinin negatif sonuç vermesi ve Mert'in önceki 4 testinin de negatif olması sebebiyle milli eldiven Old Trafford'da kaledeki yerini alabilecek.

- Aleksic'in karantinası dışında Enzo Crivelli, Junior Caiçara ve Mehmet Topal da sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadılar.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maç da "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester United, Türk takımlarını konuk ettiği son 3 Avrupa kupası maçını da kazandı.

- Başakşehir'in son 6 resmi maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu!

%47'lik kesim Kırmızı Şeytanlar'ın iç sahada hata yapmayacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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