Başakşehir'e kaybeden Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan istifa sinyali

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan iki hafta vurgusu: Daha önemli hale gelecekBakan Koca'dan 'iki hafta' vurgusu: Daha önemli hale gelecek#Koronavirüs
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Donetsk merkezinde büyük patlama Halk Milisleri liderine bombalı saldırıDonetsk merkezinde büyük patlama! Halk Milisleri liderine bombalı saldırı#Rusya-Ukrayna
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayıSevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı#Kadına Şiddet
Platonik aşk dehşeti Genç kız hayatının kâbusunu yaşadıPlatonik aşk dehşeti! Genç kız hayatının kâbusunu yaşadı#Hançer
İnanılmaz görüntüler Tüm zamanların en şiddetlisi...İnanılmaz görüntüler! Tüm zamanların en şiddetlisi...#Eunice
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Başakşehir'e kaybeden Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan istifa sinyali

#Hamza Hamzaoğlu#Çaykur Rizespor#Başakşehir
Başakşehire kaybeden Çaykur Rizesporda Hamza Hamzaoğlundan istifa sinyali

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan ve son olarak Medipol Başakşehir'e kaybeden Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu karşılamanın ardından istifa sinyali verdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 23 puanla 18. sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, mücadelenin ardından taraftarların tepkisini ve takımın genel durumunu değerlendirdi.

Çok talihsiz goller yediklerini belirten Hamza Hamzaoğlu, "Maça iyi başladık, sonuna kadar da iyi mücadele ettik. Çok talihsiz iki gol yedik. Oyuncularıma teşekkür ettim içeride. Skor ne olursa olsun, yapmaları gerekeni yaptılar. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok." dedi. 

İSTİFA YANITI

Taraftarların istifa tepkisine de değinen Hamza Hamzaoğlu, gereken değerlendirmeye yapacaklarını kaydederek "Taraftarlarımız bizi istifaya davet etti. Olabilir. Nasıl göreve davet ediliyorsak, istifaya da davet edilebiliriz. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa bize düşen neyse onu yaparız. Oturur, konuşuruz. Bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Çaykur Rizespor 0-2 İstanbul Başakşehir / Maç sonucuÇaykur Rizespor 0-2 İstanbul Başakşehir / Maç sonucuHaberi görüntüle

BASIN TOPLANTISI

Hamza Hamzaoğlu, "2-0 mağlup olduk, üzgünüz. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncularım iyi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, bunu da yaptılar. Başakşehir iyi bir takım bunu da söylemek lazım. Yediğimiz iki goldeki ufak tefek hatalarımız rakibin lehine sonuçlandı. Onların hatalarını biz gole çeviremedik. Başakşehir'e yenilmemiz çok abes bir şey değil, normal. Kazanmak için her şeyi yaptık, mücadele verdik, olmadı. Bundan sonra da birçok maçta kazanmak için sahada olacağız ama kazanamayacağımız maçlarda olacak. Her hata yapan oyuncu her hafta ıslıklanıp yuhalanıp dışarı davet edilirse bu nasıl olacak? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta Alper, şimdi Sabo. Sabo’yu öbür hafta burada nasıl oynatacağız? Anlam veremiyorum. Öbür hafta bir diğeri kötü oynarsa yuhalanacağını düşünerek sorumluluk nasıl alacak? Taraftarlar bizi de istifaya davet etti. Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz. Bugüne kadar da zaten benim hiçbir kulüple bir sıkıntı yaratmadığımı herkes bilir. Değişimler çok normaldir. Takımın menfaatine olacaksa bunu yapmaktan da çekinmeyiz, hiçbir zorlukta çıkarmayız. Asla görevden kaçmak pes etmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

"İSTEYEN VEDA, İSTEYEN DEVAM MESAJI OLARAK ALSIN"

Transferlerle daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bugün de bunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kadar 20 maça çıktık, 22 puan aldık, yarım sezon gibi bir şey oluyor. Ve bunlardan kendi ayarımızdaki takımlardan sadece Giresunspor'a deplasmanda yenildik, 10 kişi kaldığımız için. Biz rakiplerimizle başa başa mücadele edecek ve üstünlük sağlayacak bir kadroya sahibiz. Haftaya belki Galatasaray maçını kazanabiliriz çünkü iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu akşam oturup konuşuruz başkanla. Eğer böyle bir tasarrufları olacaksa da hiç problem değil. Biz takıma güveniyoruz, bir değişim gerekiyorsa yaparız. Yapmazsak da bu takımla beraber biz bu yarışı iyi yerde bitiririz. İsteyen veda isteyen devam mesajı olarak alsın. Nasıl duymak istiyorsanız öyle alsın" ifadelerini kullandı. 

SÖZER: ZOR MAÇ OLDU

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise "Her galibiyet güzel bir galibiyet. Her maç zor. Genelde bu maçlar çok zor oluyor. Biz elimizden geleni yaptık takım olarak. Takımımı tebrik ediyorum. Zor maç oldu. İlk yarı güzel oynadık, top bizdeydi. Bizim oyunumuz güzeldi. Güzel pozisyonlar çıkardık. Çok güzel bir gol attık. Çalıştığımız bir gol. Takım her zaman hocanın dediğini yaptı. Çalıştıklarımızı, sistemi olsun taktik olsun sahada göstermeye çalışıyor. İkinci yarıya güzel başladık. Devamında ikinci golü atmak istedik. Kontra atakla güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezeguet 2 golle çok güzel bir katkı sağladı takıma. Ama genelde takım olarak komple tebrik ediyorum, biz her konuda beraber çalışıyoruz. Hücum olsun savunma olsun bunları çok güzel yaptık" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamza Hamzaoğlu#Çaykur Rizespor#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul