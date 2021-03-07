Başakşehir'e Edin Visca müjdesi! Tam 10 maç sonra...

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 10 maçtır kazanamayan Başakşehir'e Edin Visca'dan iyi haber geldi.

2 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Edin Visca, tam 10 maç sonra Başakşehir kadrosunda yer aldı. Visca, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynayacağa maça yedek kulübesinden başlayacak.

VISCA OLMAYINCA GOLÜ UNUTTULAR

Visca'nın forma giyemediği 10 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir, bu 10 karşılaşmada sadece 4 gol atabildi.

Süper Lig'de bu sezon 15 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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