MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'e Antalya hep tatil!
GeriFutbol Başakşehir'e Antalya hep tatil!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Başakşehir'e Antalya hep tatil!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'e Antalya hep tatil!
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor ile oynadığı son 7 maçta 7 galibiyet alan Başakşehir, deplasmandaki 5. zaferine de dün imza attı.

Başakşehir, Antalyaspor karşısında son yıllarda sağladığı üstünlüğü dün de kazanarak sürdürdü.

Turuncu lacivertliler, Akdeniz ekibiyle oynadığı son 7 maçı da kazanırken bu seride rakip ağları tam 15 kez havalandırdı. 6 karşılaşmada rakibe gol izni vermeyen Başakşehir sadece 1 kez topu ağlarında gördü.

Rekabette İstanbul ekibinin deplasmandaki üstünlüğü de dikkat çekiyor. Başakşehir’in 2015-16 sezonundan bu yana her sezon deplasmanda mağlup etmeyi

başardığı tek takım Antalya oldu. Lig lideri çıktığı 5 deplasman maçının tamamından zaferle ayrıldı.

 

Başakşehire Antalya hep tatil

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle