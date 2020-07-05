Başakşehir'e Antalya hep tatil!

Başakşehir, Antalyaspor karşısında son yıllarda sağladığı üstünlüğü dün de kazanarak sürdürdü.

Turuncu lacivertliler, Akdeniz ekibiyle oynadığı son 7 maçı da kazanırken bu seride rakip ağları tam 15 kez havalandırdı. 6 karşılaşmada rakibe gol izni vermeyen Başakşehir sadece 1 kez topu ağlarında gördü.

Rekabette İstanbul ekibinin deplasmandaki üstünlüğü de dikkat çekiyor. Başakşehir’in 2015-16 sezonundan bu yana her sezon deplasmanda mağlup etmeyi

başardığı tek takım Antalya oldu. Lig lideri çıktığı 5 deplasman maçının tamamından zaferle ayrıldı.

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