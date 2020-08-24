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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Başakşehir’den yapay zeka transferi! Monilabb...

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Başakşehir’den yapay zeka transferi! Monilabb...
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Medipol Başakşehir, Monilabb Dijital Platformu ile işbirliği protokolü imzaladı.

Medipol Başakşehir, Türkiye’de bir ilk olarak 4 sene önce kurdukları ve istikrarlı şampiyonluk hikayelerinde önemli paya sahip olan IBFK LAB bünyesindeki ölçüm ve analizlerin Yapay Zeka (AI) modelleri ile desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilebilmesi adına uzun süredir hizmet aldığı Monilabb Dijital Platformu ile işbirliği protokolü imzaladı.

Yapılan işbirliği ayrıca, TFF ve UEFA protokollerine uygun Covid-19 süreç yönetimi ile birlikte oyuncuların sağlık ve performansına etki eden tüm verilerin kontrolünü sağlamayı da hedeflemekte.

Bilimsel uygulamalar ve veri analizi ile Başakşehir takımına yüksek oyuncu devamlılığı özelliğini kazandıran, akademik eğitim programlarında ders konusu olarak anlatılan ve birçok kulübe örnek teşkil eden IBFK LAB ile Monilabb Dijital Platformu arasındaki bu protokol Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.

 

Başakşehir’den yapay zeka transferi Monilabb...

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