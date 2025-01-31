Başakşehir'den sağ bek takviyesi geldi

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Ara transferin hızlı takımı Başakşehir'den bir takviye daha geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, Udinese'den Nijerya asıllı İrlandalı sağ bek Festy Ebosele'yi renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ara transferde daha önce Yusuf Sarı ve Christopher Operi'yi kadrosuna katan Turuncu-lacivertliler, Ebosele'nin imzasıyla birlikte 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.

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EBOSELE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya ekibi Udinese'den sezon başında İngiltere Championship takımı Watford'a kiralanan Festy Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetti.

Ebosele, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.