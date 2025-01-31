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Başakşehir'den sağ bek takviyesi geldi

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#Transfer#Süper Lig#Başakşehir
Başakşehirden sağ bek takviyesi geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 18:26

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İrlandalı sağ kanat oyuncusu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattı.

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Ara transferin hızlı takımı Başakşehir'den bir takviye daha geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, Udinese'den Nijerya asıllı İrlandalı sağ bek Festy Ebosele'yi renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ara transferde daha önce Yusuf Sarı ve Christopher Operi'yi kadrosuna katan Turuncu-lacivertliler, Ebosele'nin imzasıyla birlikte 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Başakşehirden sağ bek takviyesi geldi

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EBOSELE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya ekibi Udinese'den sezon başında İngiltere Championship takımı Watford'a kiralanan Festy Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetti.

 Ebosele, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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#Transfer#Süper Lig#Başakşehir

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