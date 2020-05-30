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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Başakşehir'den resmi maç gibi çift kale antrenman!

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Başakşehir'den resmi maç gibi çift kale antrenman!
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. 

Başakşehirden resmi maç gibi çift kale antrenman

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