Başakşehir'den Kwadwo Asamoah için transfer hamlesi

Başakşehir, 32 yaşındaki kanat beki Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek istiyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı oyuncuya, bu kez Başakşehir talip oldu.

Ganalı oyuncu, 5 Ekim'de Inter'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. 32 yaşındaki Asamoah'ın anıldığı takımlar arasında Montreal Impact, FC Porto, Udinese, Hellas Verona da yer alıyor.

OKAN BURUK TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, takımında sol ayaklı ve tecrübeli bir oyuncu istiyor. Başakşehir yönetimi, bu nedenle ekonomik olarak da en uygun seçenek olan Asamoah'a yöneldi.

Kwadwo Asamoah, daha önce Inter dışında Juventus'un da formasını giydi.

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