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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservis bedeli...

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Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

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Başakşehirden İrfan Can Kahveci için Galatasaraya transfer cevabı Bonservis bedeli...

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

Başakşehirden İrfan Can Kahveci için Galatasaraya transfer cevabı Bonservis bedeli...

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