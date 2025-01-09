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Başakşehir'den hakem tepkisi: Penaltımız verilmedi

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#Başakşehir#Mesut Altan#Galatasaray
Başakşehirden hakem tepkisi: Penaltımız verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 01:37

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de Asbaşkan Mesut Altan, penaltılarının verilmediğini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de Asbaşkan Mesut Altan, oyuncuları Miguel Crespo'nun pozisyonunda penaltılarının verilmediğini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Altan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından Başkan Göksel Gümüşdağ'ın hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklama yapacağını aktardı.

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Galatasaray Kulübüne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Mesut Altan, "Bizi gayet güzel ağırladılar. Böyle güzel bir maçın ardından maalesef gündemimizde hakem var. Özellikle ilk yarıda Crespo'nun pozisyonunda net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya görmek istemedi. Takımımızın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçta başkanımız ilk yarının değerlendirmesini yapacak. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili pazar günü maçtan sonra açıklama yapacak." ifadelerini kullandı.

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#Başakşehir#Mesut Altan#Galatasaray

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