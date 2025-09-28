×
Başakşehir'den hakem tepkisi!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 18:31

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Başakşehir, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!" başlığı altında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Konyaspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole büyük tepki gösterdi.

Konyaspor'da Ndao'nun attığı golden önce topun Muleka'nın eline çarptığını dile getiren Başakşehir kulübü, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı" ifadeleriyle sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Başakşehir'in paylaşımı;

