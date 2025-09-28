Başakşehir'den hakem tepkisi!

Güncelleme Tarihi:
Konyaspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole büyük tepki gösterdi.
Konyaspor'da Ndao'nun attığı golden önce topun Muleka'nın eline çarptığını dile getiren Başakşehir kulübü, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı" ifadeleriyle sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İşte Başakşehir'in paylaşımı;
Başakşehir'in paylaşımı: "👋🏻 Türk futbolunda bugün 𝐞𝐥𝐥𝐞 asist yapıldı!"pic.twitter.com/iXHVb6AAo9
