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Başakşehir'den göndermeli paylaşım! 'Psikolojide bir kural varmış...'

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Ömer Ali Şahiner
Başakşehirden göndermeli paylaşım Psikolojide bir kural varmış...

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Ömer Ali Şahiner'in iptal edilen gol sevincinde sarı kart görmesine sosyal medyadan gönderme yaptı.

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Süper Lig'de dün Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın 40. dakikasında Başakşehir adına gol atan Ömer Ali Şahiner, gol sevincinde 'sus' işareti yaptığı için sarı kart görmüştü.

VAR incelemesi sonucu gol iptal edilmiş ve faul pozisyonundaki hareketi sebebiyle ikinci sarı kartı gören Ömer Ali, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Emre Belözoğlu da bu duruma çok sinirlenmişti.

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BAŞAKŞEHİR'DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Başakşehir, Ömer Ali'nin iptal edilen gol sevincinde 'sus' işareti yaptıktan sonra sarı kart görmesiyle ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı.

"Psikolojide bir kural varmış, eğer gol sevincinde rakibi veya tribünleri tahrik etmeyip yine de sarı kart ile cezalandırılıyorsan bu, kişinin kendisiyle alakalı bir durum değilmiş!!!"

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Başakşehirden göndermeli paylaşım Psikolojide bir kural varmış...

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