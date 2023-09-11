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Başakşehir'den Deniz Türüç, Berkay Özcan ve Leo Dubois açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

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#Transfer#Başakşehir#Berkay Özcan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:53

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Çağdaş Atan'ın imza töreninde Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a; Berkay Özcan'ın Galatasaray'a ve Leo Dubois'nın Başakşehir'e transferi yönünde çıkan haberler ile ilgili konuştu.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transfer açıklamaları şu şekilde:

Berkay Özcan'ın ayrılma durumu yok. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız.

Deniz Türüç ile ilgili bir şeyden haberim yok. Medyada alınıyor, satılıyor. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çağdaş Atan çok sevdiğini ve sözleşmesinin uzatılmasını söyledi. Beşiktaş'tan teklif de gelmedi, görüşme de olmadı.

Leo Dubois ile ilgili bir transfer çalışmamız bugüne kadar olmadı.

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#Transfer#Başakşehir#Berkay Özcan

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