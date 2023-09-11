Başakşehir'den Deniz Türüç, Berkay Özcan ve Leo Dubois açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Haberin Devamı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transfer açıklamaları şu şekilde:

Berkay Özcan'ın ayrılma durumu yok. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız.

Deniz Türüç ile ilgili bir şeyden haberim yok. Medyada alınıyor, satılıyor. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çağdaş Atan çok sevdiğini ve sözleşmesinin uzatılmasını söyledi. Beşiktaş'tan teklif de gelmedi, görüşme de olmadı.

Leo Dubois ile ilgili bir transfer çalışmamız bugüne kadar olmadı.