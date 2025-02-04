Başakşehir'den Çorum FK'ya farklı tarife! Joao Figueiredo'dan hat-trick

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Ahlatçı Çorum FK'yi 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan Başakşehir, puanını 4'e çıkardı. İkinci yenilgisini yaşayan Çorum FK ise henüz hanesine puan yazdıramadı.

3. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta Laye'nin hatalı geri pası sonucunda topun sahibi olan Figueiredo, kaleci Ahmet Said Kıvanç'ı çalımladıktan sonra ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Lima'nın soldan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Figueiredo, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncu, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Said'in üzerinden filelerle buluşturdu: 2-0.

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39. dakikada Ahlatçı Çorum FK, golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mustafa Emre Yalçınkaya'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, barajın altından geçerek ağlara gitti: 2-1.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Hamza Güreler, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-1.

90+2. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Piatek'in soldan içeriye çevirdiği topu Figueiredo, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 4-1.

Başakşehir, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Joao Figueiredo, "hat trick" yaparak galibiyette başrol üstlendi.

Ahlatcı Çorum FK, ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımın oyuncularıyla mücadele etti. Çorum temsilcisinde teknik direktör Serkan Özbalta, soğuk algınlığı nedeniyle kulübede yer alamadı. Çorum FK, müsabakaya yardımcı antrenör Can Güçer yönetiminde çıktı.