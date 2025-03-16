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Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı!

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#Başakşehir#Çağdaş Atan#TRABZONSPOR
Başakşehirden Çağdaş Atan kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 00:36

RAMS Başakşehir, yapılan toplantının ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam kararı aldı.

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Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Başakşehir yönetimi ile teknik direktör Çağdaş Atan, bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin ardından ise Başakşehir, kulübün resmi sosyal medya hesabından Çağdaş Atan ile yolların ayrılmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleniğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamız ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz."

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#Başakşehir#Çağdaş Atan#TRABZONSPOR

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