Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Başakşehir'den bir transfer daha! Eden Karzev imzayı attı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Eden Karzev
Başakşehirden bir transfer daha Eden Karzev imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 17:06

Ara transfer döneminde kadrosunu Shaocong Wu, Edgar Ie ve Caner Erkin ile güçlendiren Başakşehir, İsrailli orta saha Eden Karzev'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'den bir transfer daha! Shaocong Wu, Edgar Ie ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Turuncu-lacivertli kulüp, İsrail'in Maccabi Netanya takımından 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Kerzev'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehirden bir transfer daha Eden Karzev imzayı attı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Eden Karzev

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku