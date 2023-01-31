Başakşehir'den bir transfer daha! Eden Karzev imzayı attı

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Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'den bir transfer daha! Shaocong Wu, Edgar Ie ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Turuncu-lacivertli kulüp, İsrail'in Maccabi Netanya takımından 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Kerzev'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.