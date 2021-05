Başakşehir'den ayrılan Demba Ba'dan flaş Beşiktaş paylaşımı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi fesh edilen Senegalli golcü Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından flaş bir hamlede bulundu.

35 yaşındaki tecrübeli golcü, Beşiktaş'ın maçtan sonra yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşımları retweet etti.

FERMUAR GÖNDERMESİ YAPTI

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sözleşmesi feshedilen Demba Ba, yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada fermuarlı bir paylaşım yaparak göndermede bulunmuştu.

Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı ve "He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir" mesajını yazmıştı.

GÜMÜŞDAĞ'DAN AYRILIK SÖZLERİ: ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı” ifadelerini kullanmıştı.

Demba Ba’nın sözleşmesinin feshedilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman ise, “Hiç kimse yanlış bir kararı bilerek vermez bu dünyada, bu seviyelerde. Sonuçlarının ceremesini de, semeresini de çekeceğiz. Bu konunun başka tarafıyla ilgili söyleyeceğim şeyler var, kişiyle ilgili değil ama umarım daha rahat bir zamanda söylerim” şeklinde konuşmuştu.

