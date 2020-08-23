Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli futbolcular, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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