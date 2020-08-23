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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 20:56 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli futbolcular, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Başakşehirde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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