Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.



Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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