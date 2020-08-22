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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehirde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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