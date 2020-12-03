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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı!

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Başakşehir'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

 

Başakşehirde Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

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