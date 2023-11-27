Başakşehir'de yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında yardımcı hakem Cemil Tunç, sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sedyeyle kenara gelen Tunç, 28. dakikada görevini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır’a devretti. Sakatlanan Tunç, dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.
Başakşehir - Pendikspor maçının yan hakemi Cemil Tunç sakatlandıpic.twitter.com/tSU2KNhsnw
Başakşehir - Pendikspor maçının yan hakemi Cemil Tunç sakatlandıpic.twitter.com/tSU2KNhsnw—Spor Arena (@sporarena) November27, 2023