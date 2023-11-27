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Başakşehir'de yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı

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#Süper Lig#Cemil Tunç#Futbol
Başakşehirde yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 21:06

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor karşılaşırken yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında yardımcı hakem Cemil Tunç, sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sedyeyle kenara gelen Tunç, 28. dakikada görevini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır’a devretti. Sakatlanan Tunç, dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.

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#Süper Lig#Cemil Tunç#Futbol

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