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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Visca ve Epureanu iyileşti, Skrtel ceza sınırında!

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Başakşehir'de Visca ve Epureanu iyileşti, Skrtel ceza sınırında!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Fenerbahçe ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 23 puanla haftaya 3. sırada başlıyor.

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- Visca ve Epureanu iyileşti

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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- Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

 

Başakşehirde Visca ve Epureanu iyileşti, Skrtel ceza sınırında

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