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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Süper Lig'e geri dönüş hazırlığı sürüyor

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Başakşehir'de Süper Lig'e geri dönüş hazırlığı sürüyor
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Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Başakşehirde Süper Lige geri dönüş hazırlığı sürüyor

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