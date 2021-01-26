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Futbol
İHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Başakşehir’de Süper Kupa öncesi 7 eksik! İrfan Can, Visca, Rafael...

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Başakşehir’de Süper Kupa öncesi 7 eksik! İrfan Can, Visca, Rafael...
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Medipol Başakşehir’de, yarın Trabzonspor ile oynanacak TFF Süper Kupa maçında Rizespor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Rafael’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Edin Visca, Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli forma giyemeyecek.

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Başakşehir, gözünü yarın oynanacak Süper Kupa mücadelesine dikti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde bu önemli müsabaka öncesi önemli eksikler var.

Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveciye sakatlık şoku
Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci'ye sakatlık şoku!

Kilit isimler yok

Başakşehir’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak.

Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci’nin sakatlanması.

Rizespor maçında adalesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak.

2. İrfan Can zirvesi Süper Kupa sonrası
2. İrfan Can zirvesi Süper Kupa sonrası

Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de yarın sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

 

Başakşehir’de Süper Kupa öncesi 7 eksik İrfan Can, Visca, Rafael...

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