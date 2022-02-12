Başakşehir'de Serdar Gürler'in duygusal anları! Ahmet Çalık...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Gerilimin doruğunda kritik temas Dünyanın beklediği görüşme başladıGerilimin doruğunda kritik temas! Dünyanın beklediği görüşme başladı#Putin
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Ağır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladıAğır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı! Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladı#Koronavirüs
Rusyadan flaş açıklama ABDye ait denizaltı tespit edildiRusya'dan flaş açıklama! 'ABD'ye ait denizaltı tespit edildi'#RUSYA
Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek Skor...Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek! Skor...#Galatasaray
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Başakşehir'de Serdar Gürler'in duygusal anları! Ahmet Çalık...

#Serdar Gürler#Ahmet Çalık#Başakşehir
Başakşehirde Serdar Gürlerin duygusal anları Ahmet Çalık...

Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Serdar Gürler, Gaziantep FK maçında attığı golü geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'a armağan etti.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta galibiyet gollerinden birini atan Serdar Gürler, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

Maçtan sonra Serdar Gürler'e golden sonraki sevinci hatırlatırken milli futbolcu duygusal anlar yaşadı.

BeIN Sports muhabirinin "Golden sonra tribüne koştun bizim kameraların önünde bir sevincin oldu. Neler oldu anlatabilir misin?" sözlerine yanıt veren Serdar Gürler, "Şimdi ağlarım ben burada" diye yanıt verdi.

Muhabirin ısrarlı sorusu karşısında boğazı düğümlenen Serdar, "Ona armağan ettim diyelim" ifadelerini kullandıktan sonra röportaj yerinden hızlıca ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Gürler#Ahmet Çalık#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası