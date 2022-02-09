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Başakşehir'de Pizzi'den Gedson Fernandes sözleri! 'Gelmeden önce konuştuk'

#Pizzi#Trezeguet#Başakşehir
Başakşehirde Pizziden Gedson Fernandes sözleri Gelmeden önce konuştuk

Medipol Başakşehir’in devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ve Pizzi, turuncu-lacivertli ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir'in Benfica'dan kiraladığı Pizzi ve Aston Villa'dan gelen Trezeguet, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye gelmeden önce Gedson Fernandes ile konuştuğunu belirten Pizzi, "Burada olduğum için çok mutuyum. Güçlü bir kulübe geldim. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde yapıyorum. Gelmeden önce Gedson Fernandes ile konuştum. O da Rizespor'da oynuyor. Ayrıca Caiçara'dan da olumlu bilgiler aldım. Başakşehir'i hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Sahada oynayacağı bölgeye Emre Belözoğlu'nun karar vereceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Hücum hattının her bölgesinde oynadım. Burada kararı Emre hocamız verecek. Onun verdiği görev doğrultusunda elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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TREZEGUET: TÜRKİYE 2. VATANIM

Trezeguet ise antrenman öncesi şu ifadeleri kullandı;

"Burada olduğum için mutluyum. Başakşehir büyük ve harika bir takım. Takıma yardım edebileceğimi umuyorum. Türkiye benim 2. vatanım diyebilirim. Burada çok güzel anılarım vardı ve yeniden burada olduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."

"Kasımpaşa benim için özel bir kulüptü. Onlara ve Diagne'ye beraber geçirdiğimiz zamanlar için teşekkür ediyorum. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağım. Daha önce Anderlecht'te beraber oynamıştık. Çok özel bir karakter ve futbolcu. Burada önemli olan bireysel performans değil, takım olarak yaptıklarımız"

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#Pizzi#Trezeguet#Başakşehir

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