Başakşehir'de Pelkas'la yollar ayrıldı

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Başakşehir'de Dimitris Pelkas'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2023 yazında Fenerbahçe'den transfer edilen 31 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, Başakşehir formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol - 9 asist yaptı.

Pelkas'ın alt yapısından yetiştiği PAOK'a dönmesi bekleniyor.