Başakşehir'de Onur Ergün ameliyat edildi

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RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak bileği kırılan Onur Ergün, ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncuyu hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Onur'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.