Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’yı ele geçirecekRed Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’yı ele geçirecek#Red Bull
Dağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilimDağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilim#Dağra Solmaz
Rihannaya milyarlarca dolar yetmediRihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi#Rihanna
Taliban duyurdu: Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara açılıyorTaliban duyurdu: Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara açılıyor#Taliban
Son Dakika: Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olduSon Dakika: Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu#Basketbol
En yetkili kurum uyardı... Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin Aşı olabilmek bir hediyeEn yetkili kurum uyardı... 'Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin! Aşı olabilmek bir hediye'#Koronavirüs
Mustafa Sarıgülden Cumhur İttifakı sorusuna yanıtMustafa Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' sorusuna yanıt#Mustafa Sarıgül
İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası varİşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!#TEKNOFEST 2021
Bakan Pakdemirli açıkladı Cumhuriyet rekoru kırıldıBakan Pakdemirli açıkladı! Cumhuriyet rekoru kırıldı#Tarım
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde incelemeİngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme#Turizm Sektörü
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner takımla çalışmalara başladı

#Başakşehir#Süper Lig#Ömer Ali Şahiner
Başakşehirde Ömer Ali Şahiner takımla çalışmalara başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haberin Devamı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ömer Ali Şahiner antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, Ahmed Kutucu ise fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kafile, bugün Gaziantep'e giderek kampa girecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Süper Lig#Ömer Ali Şahiner