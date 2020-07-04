Başakşehir'de Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: 'İnandık'

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Biz kazanmaya odaklandık, şampiyonluk hedefimiz çok yüksek şekilde devam ediyor ve şu anda en yakın rakibimizin 5 puan önündeyiz, avantajlı durumdayız. Takımda gerçekten çok büyük bir inanmışlık var ve bu sezon şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız

AVANTAJLI DURUMDAYIZ

Bir tane şampiyon çıkacak ancak diğer takımları da tebrik etmek gerekiyor; herkes mevcut şartlar itibariyle elinden geleni yapıyor. Biz şampiyon olmak istiyoruz ve bugün itibariyle avantajlı durumdayız. Antalyaspor bizi çok zorladı ancak daha önümüzde Denizlispor, Konyaspor gibi çok zorlu maçlar var, biten bir durum yok