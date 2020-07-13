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GeriFutbol Başakşehir'de Okan Buruk'tan itiraf: 'Çok bağırdım, uyardım'
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:35,Son Güncelleme:

Başakşehir'de Okan Buruk'tan itiraf: 'Çok bağırdım, uyardım'

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Başakşehir'de Okan Buruk'tan itiraf: 'Çok bağırdım, uyardım'
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Hem kaybettiğimiz için hem de bu kadar gol yediğimiz çok üzgünüm. Konyaspor'u tebrik ederim. Biz kopuk kopuk geldik.  Gereksiz şekilde geriye çekildik, çok da bağırdım, uyardım. Konyaspor'un her topu da gol oldu.

GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM

4-3 ile şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Şampiyonluğumuzu ilan edemediğimiz ve kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Haftaya kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Trabzonspor'un da kaybetmesi avantajımıza oldu.

 

Başakşehirde Okan Buruktan itiraf: Çok bağırdım, uyardım

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