Başakşehir'de Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'de Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda İrfan Can Kahveci'nin transfer durumu hakkında açıklamalar yaptı.

'YÖNETİMİMİZ KARAR VERECEK'

Son kararı yönetimin vereceğini vurgulayan Okan Buruk, "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek, teklif var. Şu anda her şeyin çok yakın olduğunu da söyleyemeyiz herhalde, en doğru kararı başkanımız verecektir." dedi.

'TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Takviyeye ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Buruk, "Öncelikle transfer yapmamız lazım, hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor, bu net" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, maç hakkında ise "Top oyunda kaç dakika kaldı? Maçı yöneten bir hakem var, bir türlü buna bakamıyorlar, çünkü yeterli eğitim almıyorlar. Her aut atışı 1 dakika sürüyor. Maçın sonunda 5 dakika veriyorsan, bu komik oluyor o zaman." ifadelerini kullandı.