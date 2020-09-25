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GeriFutbol Başakşehir'de Okan Buruk'tan değişim sinyali! "Devam etmeyeceğiz"
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 22:41 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Okan Buruk'tan değişim sinyali! "Devam etmeyeceğiz"

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Başakşehir'de Okan Buruk'tan değişim sinyali! "Devam etmeyeceğiz"
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada "Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Sezona başladığımız bazı oyuncularla da bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek. Üzüntülüyüm, oyuncularıma da söyledim. Bu işin en başta sorumlusu benim, bu takımı aynı şekilde devam ettiren, onlara güvenen, sorumlu benim. Onlara düşen kendilerini toparlamaları." ifadelerini kullandı.

Takımda değişimden yana olmasa da bazen gerekli olduğunu belirten Buruk, "En başta sorumluluk bana ait. Oyuncularımın da onlara duyduğum güvenin karşılığını vermesi lazım. Bazen değişim de ihtiyaç oluyor. Ben bu değişime çok sıcak bakmıyordum, şampiyon olan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla devam etmeyeceğiz." diye konuştu.

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