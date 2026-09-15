Başakşehir'de Nuri Şahin'in geleceği ile ilgili karar!

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Başakşehir'de beş haftada alınan tek galibiyet ve Amedspor karşısındaki 5-0'lık yenilginin ardından gözler Nuri Şahin'e çevrilmişti.

38 yaşındaki genç teknik adamın geleceği merak konusu olurken Başkan Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

GELECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

"BİZİ YENİDEN AVRUPA'YA TAŞIYACAKTIR"

Nuri Şahin'e güvendiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." dedi.