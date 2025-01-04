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Başakşehir'de Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

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#Başakşehir#Crespo#Galatasaray
Başakşehirde Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 15:00

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de sarı kart gören Miguel Crespo ve Berat Özdemir, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Başakşehir'de sarı kart gören Miguel Crespo ve Berat Özdemir, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sezon Başakşehir formasıyla ligde ve Konferans Ligi'nde 19 maça çıkan Crespo, 2 gol ve 4 asistle takımına katkı yaptı. Berat Özdemir ise 23 resmi maçta 1 asist yaptı.

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"BİZ OLAMIYORSAK FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde şampiyonluk yarışı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun." demişti.

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#Başakşehir#Crespo#Galatasaray

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