Başakşehir'de Mehmet Topal'dan yenilgi sonrası flaş sözler! 'Bize yakışmıyor'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ve üst üste 5. yenilgisini alan Başakşehir'de Mehmet Topal, maç sonunda açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUK REHAVETİNDEYİZ

Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, "Söyleyecek pek bir şey yok. Açıkçası herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor. Sanırım hepimiz hala şampiyonluk rehavetindeyiz." dedi.

ZOR BİR DURUMDAYIZ

Azubuike Okechukwu ise "Açıkçası zor bir durumdayız, zor haftalardan geçiyoruz. Hak etmediğimiz bir durumdayız. Arzuladığımız futbolu ortaya koyamadık. Saha içinde savaşıyoruz ancak yeterli değil." şeklinde konuştu.