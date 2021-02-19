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GeriFutbol Başakşehir'de Mehmet Topal'dan yenilgi sonrası flaş sözler! 'Bize yakışmıyor'
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Mehmet Topal'dan yenilgi sonrası flaş sözler! 'Bize yakışmıyor'

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Başakşehir'de Mehmet Topal'dan yenilgi sonrası flaş sözler! 'Bize yakışmıyor'
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Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ve üst üste 5. yenilgisini alan Başakşehir'de Mehmet Topal, maç sonunda açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUK REHAVETİNDEYİZ

Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, "Söyleyecek pek bir şey yok. Açıkçası herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor. Sanırım hepimiz hala şampiyonluk rehavetindeyiz." dedi.

ZOR BİR DURUMDAYIZ

Azubuike Okechukwu ise "Açıkçası zor bir durumdayız, zor haftalardan geçiyoruz. Hak etmediğimiz bir durumdayız. Arzuladığımız futbolu ortaya koyamadık. Saha içinde savaşıyoruz ancak yeterli değil." şeklinde konuştu.

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