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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Manchester United hazırlıkları başladı!

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Başakşehir'de Manchester United hazırlıkları başladı!
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı bildirildi.

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa
Başakşehir-Manchester United maçının hakemi Davide Massa

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Başakşehirde Manchester United hazırlıkları başladı

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