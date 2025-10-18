Başakşehir'de Leroy Sane'nin gecesi: Galatasaray formasıyla bir ilk!

Haberin Devamı

Galatasaray, Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Alman yıldız Leroy Sane'nin damga vurduğu gecede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

SANE DAMGA VURDU





Müsabakanın 45+1. dakikasında İlkay Gündoğan’ın pasında sağ tarafından ceza sahası içine giren Sane’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında yine sahneye çıkan Alman futbolcu, Gabriel Sara’nın defansın arkasına attığı pasta topu alıp kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla gol sayısını 3’e çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Leroy Sane, 86. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

🦁 İlkay Gündoğan şık bıraktı, Leroy Sané tamamladı.pic.twitter.com/6ZsD8bN9U0 — Spor Arena (@sporarena) October 18, 2025

2.5 YIL SONRA BİR İLK





Bu goller Alman yıldıza 25 yıl sonra bir ilki yaşattı. Tecrübeli futbolcu, en son 2.5 yıl önce Bayern Münih formasıyla Werder Bremen'e deplasmanda iki gol atmıştı.

GALATASARAY'DAN DEPLASMAN SERİSİ

Okan Buruk'un ekibi, bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü. Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş’a yenilen Cimbom, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI





Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Aslan, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI EN İYİ SERİ

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Cimbom, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı.